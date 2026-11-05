Évoluer avec son temps

Agrandie, diversifiée et tournée vers l’avenir, la filiale française d’AED ne manque ni de projets ni d’ambitions. Son directeur, Axel Vidakovic, revient sur les arbitrages du moment, des nouvelles cartes de revente aux projets à venir, en passant par les défis d’un parc en perpétuel renouvellement.

Créée en 2005 puis installée depuis 2011 à La Courneuve (93) initialement dans un entrepôt de 2 500 m², la filiale française d’AED a vu sa surface de stockage doublée avec l’ajout de deux étages en 2020.

Propriétaire de ses murs, elle dispose aujourd’hui de plus de 5 000 m² de stock de matériel et affiche une croissance d’environ 15 % par an. Cantonnée à la location à ses débuts, elle s’est diversifiée dans la vente, la seconde main, le leasing et un magasin de consommables. Côté groupe, le fondateur historique d’AED, Glenn Roggerman, a quitté la direction en juin 2025.

Le pilotage est désormais assuré par un trio composé de Steven Mansvelt, Thierry Heldenbergh et Eddy De Greef. Cette nouvelle direction se traduit déjà par une ouverture du catalogue à de nouvelles marques et par une organisation plus adaptée aux besoins de chaque filiale. Axel Vidakovic, directeur d’AED France, revient sur cette nouvelle étape.

Nouvelles cartes et marchés

SONO Mag : AED France est désormais revendeur de Yamaha et de Robert Juliat. Qu’est-ce que ces deux cartes changent pour vous et pour vos clients ?

Axel Vidakovic : D’abord, ce sont deux marques très établies et reconnues, donc forcément plus faciles à développer qu’un produit encore peu connu sur le marché. Nos clients ont très bien réagi, certains recherchant justement un partenaire pour ces références.

Elles disposent déjà de revendeurs et continuent évidemment à travailler avec ces distributeurs, puisque nous ne sommes pas dans une logique d’exclusivité, mais certains clients trouvent un intérêt à passer par AED.

Axel Vidakovic.

Nous bénéficions notamment d’un service après-vente agréé Yamaha, ce qui nous assure une très bonne réactivité sur ce volet. Ces produits nous sont aussi familiers, puisqu’ils font partie de notre parc de location depuis plusieurs années. Nous avions déjà de bonnes relations et l’habitude de travailler avec ces marques. La mise en place de cette activité a ainsi été assez simple.

Ces deux cartes nous ouvrent également des portes dans l’intégration, où nous sommes encore relativement peu présents par rapport à notre activité auprès des prestataires, que ce soit en son, en lumière ou dans les autres domaines.