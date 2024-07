Complexe industriel Harman de Pecs, en Hongrie

Propriété de Samsung, le groupe Harman a, ces dernières années, réorganisé le déploiement de ses outils de développement et de production. Une synergie mondiale prévaut et c’est à Pecs, en Hongrie, que se situe désormais l’usine de production des gammes de luminaires Martin Professional.

Elle occupe d’imposants et pimpants locaux que nous avons pu découvrir avec les équipes du fabricant.

Implanté à 250 km au sud de Budapest, et inauguré dans sa localisation actuelle fin 2022, le complexe industriel de Pecs est intégré au hub de développement et fabrication européen de Harman. L’usine est la propriété intégrale du groupe, c’est la seule dans ce cas. On trouve deux autres infrastructures de ce type sur le continent asiatique, en Chine et en Inde, ainsi que sur le continent américain, au Brésil et au Mexique. La répartition géographique tout autour du globe en termes de fuseaux horaires est un choix délibéré, qui permet aux équipes de déployer une dynamique proactive en roulement, 24 heures sur 24, particulièrement ici en ce qui concerne la gamme Martin Professional.

Mesures reproductibles

Les bureaux d’études et de test de chaque site à travers le monde sont équipés des mêmes dispositifs d’évaluation et de mesure, de façon qu’un projet puisse circuler librement dans son processus de développement sans jamais renoncer aux exigences de qualité de la démarche.

Pour le design et le développement des produits Martin Professional, deux sites regroupent 70 ingénieurs fonctionnant en quinconce en termes d’horaires. L’un se situe à Aarhus au Danemark, dans les bureaux historiques de la marque, où se trouvait l’usine jusqu’en 2015. Le second est implanté à Shenzhen, en Chine.

Forte croissance

Le complexe de Pecs représente une évolution de 40 % de la capacité de production par rapport au précédent site qui se trouvait de l’autre côté de la ville depuis 2015. La partie fabrication s’étend sur deux étages représentant un total de 6 200 m². Pour le stockage, un hangar de 2 100 m² capable d’accueillir 3 800 palettes est intégré au bâtiment. Les bureaux et les espaces collectifs représentent 750 m², qu’il sera possible d’étendre enfin. Un troisième étage, de 3 100 m², reste disponible pour de futures extensions d’activité.

Les ateliers regroupent d’une part la fabrication de la gamme Martin Professional, mais également des unités de maintenance pour l’Europe des marques Soundcraft, AKG, JBL, Lexicon…

L’équipe de management du site est composée de Daniel Ritter à la direction, Andras Dobre en tant que responsable de la production et Attila Kis en charge de la qualité.

Après le déménagement à Pecs en 2015 de la production des modèles déjà présents au catalogue Martin, le premier nouveau produit de la gamme à sortir des ateliers hongrois fut en 2017 le MAC Encore, la période étant concomitante avec celle de l’acquisition de Harman Group par Samsung. Puis a été implantée en 2020 la chaîne de fabrication des MAC Aura PXL, en 2021 celle des MAC Ultra, en 2022 la fabrication des MAC Aura XIP, puis du MAC One en 2023, avant de voir le MAC Viper XIP également fabriqué à Pecs depuis 2024.

L’approche environnementale

Les plus de 107 000 m² du site industriel ont été aménagés afin de pouvoir être chauffés et refroidis grâce à l’énergie géothermique via une pompe à chaleur. En outre, l’électricité de l’ensemble de l’usine sera à terme fournie par des panneaux solaires photovoltaïques. Harman a aussi l’ambition d’être neutre en carbone d’ici 2040.