Passage de relais et nouvelle direction

Qui fréquente les plateaux des concerts devient vite familier des trois lettres MPM qu’arborent de nombreux équipements techniques de tournées. 35 années après sa création, la société tourne une page en changeant d’actionnaires et d’équipe de direction. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à Metz, où MPM est implanté depuis toujours.

Dans les années 1980, Marc Morosini est musicien. Implanté dans l’est de la France, il achète naturellement son matériel chez Lagoona. Un équipement qu’il loue lorsqu’il ne l’utilise pas lui-même. Cette activité se développe et débouche en avril 1990 sur la création de la société MPM, sigle correspondant aux initiales de Marc et Philippe Morosini. Philippe, le frère de Marc, décidera cependant de quitter l’aventure assez vite pour retrouver son métier d’enseignant.

MPM prend de l’ampleur. Jean-Luc Sud et Michel Mazzarini rejoignent Marc pour constituer la première équipe. Et dès cet instant, MPM va se distinguer par la présence physique de ses dirigeants sur les différents chantiers. Une proximité avec les clients qui n’est pas si fréquente et qui va peu à peu constituer la marque de fabrique de la société.

MPM commence à gérer la technique de tournées, dont celles de poids lourds de l’époque, comme les groupes Tri Yann et Manau, qui occupent des salles de plus en plus grandes. Les équipes de MPM s’adaptent à vitesse grand V.

En ce mitan des années 1990, on trouve chez Lagoona un jeune stagiaire en BTS audiovisuel, originaire de Metz et du nom de David Nulli. MPM sera ensuite l’un de ses premiers employeurs. De David, nous reparlerons.

Et en cette fin de siècle, un genre fait florès, le one man show. Le style est un peu méprisé par certains prestataires, qui préfèrent mixer du rock’n roll. Qu’à cela ne tienne, MPM répond avec des moyens adaptés et signe Laurent Gerra. L’artiste enchaîne date sur date jusqu’à l’Olympia, où il reste une trentaine de journées d’affilée. Comme de coutume, les équipes de MPM se mobilisent à 100 %. Hugues Vittone, qui a intégré en 1998 les équipes de MPM en tant que régisseur général, est présent sur nombre de dates. De lui aussi, nous reparlerons.

MPM se distingue de facto en tant que référence technique du one man show, ce qui contribue à la croissance de la structure. Au tournant du siècle, le paysage régional de la technique du spectacle se réorganise. Lagoona cède son agence de Metz à MPM et DV2 est créé. Cet instant marque aussi les débuts du partenariat avec Adamson, en ces temps avec les systèmes Y10 et Y18, qui répondaient avec pertinence aux besoins de sonorisation de la voix et collaient donc parfaitement à l’activité one man show. Cela conforte la position de MPM, qui signe Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Florence Foresti, Dany Boon…

Cette niche est une opportunité, mais induit aussi la crainte de se voir identifié à cette seule compétence, alors même que MPM assure la technique de nombre de scènes musicales.

À partir de 2005, David Nulli et Hugues Vittone se fixent donc comme objectif de diversifier les projets à la musique. À force d’échanges, l’équipe arrive à convaincre certaines productions. Michel Polnareff et la famille Chedid furent les premières tournées réalisées, la pompe était amorcée et ne s’est pas tarie depuis.