Le choix made in France

Fondé à Villepinte (93) en 1979, NEXO fabrique des systèmes de sonorisation professionnels. Bien que passée sous pavillon japonais en 2008 lorsqu’Éric Vincenot et Michael Johnson cédèrent l’entreprise à Yamaha, la marque continue à fabriquer une grande majorité de ses produits en France. Sur le site de Plailly, dans l’Oise, mais aussi à Saint-Pierre-de-Côle, dans le Périgord.

Si Plailly accueille depuis 2007 le siège de l’entreprise, sa R&D, ses services administratifs et commerciaux ainsi qu’une unité de production et montage des enceintes en bois, c’est à Saint-Pierre-de-Côle que se déroulent toutes les opérations de plasturgies nécessaires aux enceintes de la marque.

La plasturgie est l’appellation industrielle consacrée à toute opération de fabrication à base de matériaux polyuréthane. Dans le domaine des enceintes acoustiques, cela va concerner toutes les pièces moulées, ce qui peut aller des guides d’onde aux pièces de montage les plus diverses et jusqu’aux coffrets de certaines boîtes. Tout y est réalisé en polyuréthane.

Implantée dans les locaux d’une ancienne menuiserie, l’usine de plasturgie de Saint-Pierre-de-Côle a été créée en 1999 par Patrick Censier, un ami d’Éric Vincenot, le co-fondateur de NEXO. Son activité initiale consistait en la fabrication de matériels en enduction de polyester. Des cuves utilisées par des vignerons par exemples. Jusqu’à ce jour, le fabricant avait continué cette activité, mais des projets d’extension sur lesquels nous reviendrons ont poussé la marque à informer les clients de ce type de produits que cette ligne de production cesserait ses activités en 2026. Seuls les produits fabriqués pour NEXO continueront de l’être, dans le but principal d’assurer la disponibilité de pièces de rechange. Certains évents des systèmes Alpha EM étaient par exemple fabriqués en polyester, tout comme ceux des GEOs CD12 et CD18. Et quand le constructeur a eu à rénover la diffusion du Parc des Princes voici une dizaine d’années, la chaîne de production polyester a tourné à plein rendement pour produire la centaine d’évents nécessaires destinés aux systèmes NEXO Alpha développés pour TOA.

La plasturgie offre une grande liberté dans les formes produites. Pour assurer une bonne résistance mécanique aux différents efforts, dont ceux induits par les vibrations et résonances internes, les parois de certains coffrets sont parées de structures en nids d’abeille,

qui renforcent l’ensemble. Ici, une coque de M12 en cours de production.

Jusqu’en 2002, l’entreprise de Patrick Censier était sous-traitante de NEXO, qui en fait alors l’acquisition. Ici, de multiples pièces en polyuréthane sont moulées pour les enceintes, certaines sont même directement moulées par injection. Hormis la gamme ID, dont la production est intégralement réalisée à Saint-Pierre-de-Côle, tout le reste de la fabrication et de l’assemblage s’effectue sur le site de l’Oise.