L’excellence en conscience

Le Prolight + Sound de Francfort propose des écoutes en champ libre de systèmes forte puissance, occasion rare de prêter une oreille aux marques qui tentent d’exister dans un marché phagocyté par quelques-unes. La proposition KV2 audio nous a tout de suite impressionnés par sa définition et sa dynamique. Le bonheur d’écouter la musique plutôt que le système en quelque sorte. Nous vous emmenons en Tchéquie pour rencontrer l’équipe de KV2 audio.

KV2 est implanté à Milevsko, petite ville située 100 km au sud de Prague. Marcello Vercelli et George Krampera, le K et le V de KV2, sont à l’origine de l’entreprise.

George Krampera a fabriqué des équipements audio pendant près de cinquante ans, avec un but invariable : offrir une reproduction sonore fidèle à la source. Il a occupé des emplois en R&D chez des fabricants comme Yorkville Sound, B&C, Mackie, ou encore RCF, pour qui il a conçu les suspensions en silicone et la série ART. Il a aussi développé ses propres marques telles que Rexx, Class A, Fusion et aujourd’hui KV2, en collaborant avec Andrea

Manzini et le fabricant de transducteurs Eighteen Sound.

En 2025, KV2 fête son vingt-troisième anniversaire. George Krampera est décédé au printemps. C’est son fils George Krampera Jr qui a repris le flambeau et qui nous accueille.

Georges Krampera accompagné de son fils Georges Jr.

Très utilisée en Asie, aux États-Unis et en Océanie, la marque qui cherche un canal de distribution en France fabrique des systèmes plug-and-play, rapides et faciles à installer, qui conviennent à des lieux de toutes tailles et revendiquent une qualité sonore supérieure à celle de tout produit concurrent, par le truchement de choix de design assumés.

Optimiser chaque maillon

Le crédo de KV2 est qu’il vaut mieux proposer une chaîne audio transparente que chercher à compenser les altérations par l’empilement de traitements numériques.

Les facteurs clés de la qualité sont l’intégrité électronique et son temps de stabilisation, les taux d’échantillonnage numériques, la réponse impulsionnelle, la gamme dynamique et la conception du système acoustique.

Le travail de recherche de KV2 a permis de définir la norme SLA, Super Live Audio, dans laquelle les produits du catalogue doivent s’inscrire.

Les trois éléments clés

Trois principaux paramètres caractérisent le son : la fréquence, le niveau et le temps. Pour obtenir une restitution optimale du son, ces paramètres doivent tous être reproduits correctement. Or, la plupart des professionnels se focalisent sur la réponse en fréquence et le niveau de pression acoustique.

L’audition humaine va de 0 à 120 dB et de 20 Hz à 20 kHz en fréquences. Mais que sait-on pour le temps ? Notre système auditif est capable de discriminer des décalages de dix voire cinq microsecondes – Fig 1, c’est ce qui nous permet de percevoir finement la spatialisation. Une chaîne du son extrêmement rapide est donc indispensable pour garantir l’intégrité des ondes sonores.

Définition et distance

Les équipes KV2 ont déterminé qu’à mesure que la distance de couverture augmente, les besoins en matière de résolution et de dynamique nécessaires pour préserver l’intégrité du son s’accroissent.