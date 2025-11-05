L’audio immersif au service de la création

Joachim Garraud, DJ et producteur de musique électronique depuis plus de 30 ans, a monté MixLab360, un studio de création musicale et de préparation de concerts en audio immersif unique en son genre. Souvent en transit entre Paris et Los Angeles, cet artiste de renommée mondiale nous explique pourquoi il a choisi d’établir cet ambitieux projet à proximité du Mans et pourquoi il repose sur une configuration immersive L-ISA de L-Acoustics.

SONO Mag : Quel est l’objectif et la particularité de ce studio ?

Joachim Garraud : L’objectif de MixLab360 est d’accompagner les artistes dans le processus d’écriture, de création et de production musicale, mais aussi de préparation et de calage pour un futur show Live, indispensable à leur survie sur le plan économique. L’appellation « 360 » concerne donc à la fois la capacité à produire de la musique dans tous les formats audio immersifs disponibles mais aussi à accompagner l’artiste depuis la création des morceaux jusqu’au départ en tournée pour les jouer sur scène.

SONO Mag : Vous avez choisi d’utiliser du matériel L-Acoustics pour cette installation… Pour quelle raison ce choix, plutôt que du monitoring de studio classique ?

J. G. : Je suis très fier que MixLab360 soit partenaire avec L-Acoustics, qui pour moi est le numéro 1 en termes de qualité de restitution sonore. Ce n’est pas pour rien que la marque est leader aux États-Unis, assurant la sonorisation des plus grandes tournées (Coldplay, Taylor Swift) mais aussi celle du festival Coachella ou des stades de la NBA. Je considère que la technologie que maîtrise L-Acoustics est en avance sur la concurrence, notamment sur la spatialisation et ce que l’on appelle le « mix objet » à travers le logiciel L-ISA.

L’association de la puissance de ce logiciel et des capacités du matériel hardware (enceintes et amplis) fait que je pense avoir, en toute simplicité, le « meilleur son du monde » ! J’ajouterais que le fait que L-Acoustics soit une marque française qui excelle a aussi justifié mon choix.

SONO Mag : Avez-vous eu des exigences spécifiques pour ce projet ?

J. G. : Mon exigence principale était d’atteindre la meilleure définition du son, mais aussi d’avoir un studio qui permette de produire dans tous les formats avec un seul matériel. On peut ainsi éviter le surcoût pour les artistes qui jusqu’à présent passaient dans deux ou trois studios pour produire les différents formats. MixLab360 permet de mixer en stéréo, en 5.1, en Dolby Atmos, en binaural pour ne pas oublier la grande majorité d’auditeurs qui écoute désormais au casque… et va même jusqu’au 14.1.6, la configuration que nous avons dans cette salle, équivalente à ce que l’on peut trouver en Live L-ISA.

Un autre avantage de ce lieu est de s’être greffé à Scènes de nuit, qui met à disposition l’espace et le matériel pour faire des répétitions de concert en anticipant les choix de cinq, sept, douze points de diffusion ou les ajouts pour compléter les installations de salles déjà équipées en L-ISA.