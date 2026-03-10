Un écosystème AV/IT au service de la formation

Chez Oliverdy, l’infrastructure est pensée comme un véritable levier pédagogique, garantissant une qualité de formation équivalente pour les participants en présentiel comme à distance. Cette approche permet de maintenir un haut niveau d’exigence technique, tout en préservant une dimension humaine et accessible à la formation. Dans l’univers du réseau audiovisuel, l’innovation est un processus permanent.

Présentation

Depuis quinze ans, Oliverdy s’est illustré comme un lieu à part dans le paysage de la formation audiovisuelle. À travers des formations courtes couvrant les métiers de la CAO/DAO, vidéo, lumière, audio et des réseaux audiovisuels, animées par des professionnels en activité, le centre de formation cultive une approche exigeante et humaine. Il compte 40 formations au catalogue, 27 formateurs, et environ 1 200 participants par an. Le jour de notre visite, nous avons été accueillis par Olivier Dufresne, son fondateur et directeur, animé par une passion intacte pour les métiers de l’audiovisuel.

Une partie de l’équipe : Jeremy Dufresne, Isabelle Dufresne, Olivier Dufresne, Estelle Gras, Ethan Bègue.

Former des professionnels, par des professionnels

Oliverdy s’adresse exclusivement à des personnes déjà en activité. Ici, pas de parcours académique long, mais des formats courts et pensés pour se spécialiser, approfondir une technique ou maîtriser un outil. Les sessions sont animées par des professionnels en activité, qui transmettent leurs connaissances ainsi que leur expérience de terrain. Comme le résume Olivier Dufresne, « ce sont des formations “boosters”, conçues pour être immédiatement utiles dans la réalité du métier ».

Une veille technique permanente

La réflexion autour des formations proposées s’appuie sur une veille technologique continue. Celle-ci se construit autant à travers l’observation des usages que par les échanges humains. Pour Olivier et son équipe, tout est bon à prendre pour analyser les tendances. Les discussions avec les participants venus de toute la France et de l’étranger, les rencontres régulières avec les partenaires professionnels, fabricants et distributeurs, mais aussi leur présence sur les salons spécialisés, en France comme à l’international. Ce croisement des points de vue permet à Oliverdy d’identifier les tendances émergentes, d’anticiper les besoins du terrain et de faire évoluer les contenus de formation en phase avec la réalité du métier.