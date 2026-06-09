Transmission et mises en situation

Installé sur un ancien site minier du Nord, ProLive Formation forme depuis plus de dix ans des professionnels du spectacle vivant au contact direct des réalités du métier. Entre transmission d’expérience, mises en situation concrètes et accompagnement individualisé, le centre cultive une approche pragmatique, loin des discours formatés.

Présentation

Le site de Wallers-Arenberg porte encore les traces de son passé minier. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, il offre un cadre singulier, à la fois chargé d’histoire et pleinement réinvesti. C’est là, entre Lille et Valenciennes, que ProLive Formation s’est installé en 2013.Le centre est né de l’initiative de Jérôme Bultot, avec l’idée de structurer la transmission de métiers techniques souvent appris de manière empirique. Depuis, l’équipe s’est élargie, sans changer d’échelle ni de fonctionnement. Direction, coordination, pédagogie : les rôles sont identifiés, avec une attention particulière portée à la cohérence du projet. Les formateurs occupent une place centrale. Beaucoup sont présents depuis plusieurs années et poursuivent en parallèle leur activité professionnelle. Ils interviennent avec leurs méthodes, leurs contraintes, leur réseau. Cette continuité participe à l’identité de Prolive.

L’équipe Prolive, avec de gauche à droite : Anne Bultot, co-gérante ; Arnaud Annicotte, coordinateur pédagogique ;

Jérôme Bultot, directeur-gérant ; Thibault Gueudre, chargé de gestion administrative ; Pierre-Eloi Flipo, conseiller formation.

Dans le paysage du spectacle vivant, ce centre de formation s’est progressivement imposé comme un acteur reconnu, notamment pour sa proximité avec les réalités du terrain et sa capacité à travailler directement avec les entreprises.