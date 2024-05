La feuille de route de Thibaud Mezard

Les 75 ans d’existence de la marque italienne ont coïncidé avec la refonte de son organisation pour le territoire français. Dans ce but, RCF s’est attaché les compétences de Thibaud Mezard. Fort de la diversité de ses expériences professionnelles, dont celles d’auteur de bancs d’essais d’enceintes acoustiques pour SONO Mag dans les années 2010, Thibaud nous détaille ses envies sur ce nouveau projet.

SONO Mag : Quelles ont été les priorités dans la refonte de l’organisation ?

Thibaud Mezard : La priorité a concerné la fluidité du fonctionnement. J’ai décidé d’intégrer début août 2023 Hélène Coucke, en tant qu’assistante administrative. Elle assure l’interfaçage entre la filiale française, les clients, et l’entité RCF Italie en ce qui concerne les commandes, les livraisons, les reliquats, la comptabilité… Un rôle crucial sachant que l’ensemble des expéditions et des facturations se réalise directement à partir de l’Italie. Hélène soulage aussi beaucoup l’aspect administratif du travail des agents commerciaux qui sont sur la route pour rendre visite aux clients. Ils peuvent ainsi se focaliser sur leur mission de représentation et de vente.

SONO Mag : Comment s’organisent les missions des agents ?

T. M. : Chez RCF, les agents commerciaux sont tous indépendants non-salariés, et j’ai changé leur attribution territoriale. À terme, ils seront désormais au nombre de quatre pour le territoire français. Un pour la zone Grand Ouest dont la frontière représente globalement une ligne qui trace du Pas-de-Calais à Clermont-Ferrand puis au nord de Bordeaux. Un deuxième en charge du Nord-Est, dont les limites vont également du Pas-de-Calais à Clermont-Ferrand avant de tracer plein Est juste au sud de Lyon. Le poste Grand Sud est chargé du reste du territoire hexagonal. Le quatrième agent commercial se focalise sur l’Île-de-France, une zone qui est restée historiquement la moins développée de la marque.

La gamme ART, ici les modèles ART-9, est un best-seller de la marque dans les boutiques physiques et en ligne.

En plus des quatre agents commerciaux, je tiens à citer Yannick Dahms, en charge des formations et du support technique pour les différents projets, dont les études pour les installations.

De mon côté, je suis là pour orchestrer cette équipe et développer la marque en France.

SONO Mag : Comment se ventilent les ventes par typologie de produits ?

T. M. : Plus des deux tiers des ventes sont réalisées en France en boutique et en ligne. Les produits concernés sont les gammes d’enceintes ART, EVOX et NX, mais aussi des systèmes line array, qui y ont trouvé historiquement un canal de distribution non négligeable. À ne pas négliger non plus, les ventes de haut-parleurs, l’une des spécialités indiscutables de la marque, qui en fabrique depuis 75 ans. Leur commerce représente 15 % du chiffre d’affaires.

Le troisième tiers se ventile entre le matériel destiné à la prestation et celui vendu pour les intégrations. C’est en particulier sur ce type de produits que je vais axer mes efforts de développement.

Le fabricant italien est aussi très présent dans l’univers de la sonorisation de sécurité répondant aux directives EN54.

SONO Mag : En quoi RCF se distingue des autres marques ?

T. M. : Ce qui m’a frappé en premier lieu dans les échanges avec les équipes ainsi que lors des visites de l’usine italienne, ce sont les multiples compétences dans la fabrication des haut-parleurs. J’ai eu des discussions passionnantes avec les équipes sur leur volonté de toujours optimiser les performances des transducteurs. Le savoir-faire de RCF est assez unique dans le domaine.

Si certains produits restent évidemment passifs car c’est la demande du marché, un autre point à souligner est la pertinence de nos solutions actives. Nous proposons un véritable écosystème, avec nos ébénisteries, nos transducteurs, nos amplificateurs, nos processeurs, mais aussi les logiciels de commande et de surveillance. Des solutions absolument abouties et proposées à des tarifs très bien placés sur le marché. J’ai aussi été frappé par la fidélité des clients de RCF. Ils ont une vraie passion pour la marque, qui induit des collaborations à très long terme.

SONO Mag : Quelles sont les grandes lignes de la feuille de route de RCF France à moyen terme ?

T. M. : Nous avons la chance d’avoir un très fort ancrage en boutique, et nous allons bien entendu le conforter au fil du temps. Mais nos efforts de développement vont clairement se déployer dans les prochains temps sur l’implantation de nos écosystèmes line array.