Préserver sa culture, en hyper-croissance

Spécialisée dans les régies de tournée pour artistes émergents, RegieTeK est née en 2002.

L’entreprise a rapidement gagné en notoriété grâce à la qualité de ses solutions. Aujourd’hui, après des fusions stratégiques et une diversification réussie, RegieTeK continue de se développer tout en restant fidèle à ses valeurs humaines et familiales.

En 2002, trois ingénieurs du son, Cédric Duminy, Régis Casu et Laurent Maestre ont décidé de plonger dans l’aventure entrepreneuriale en créant RegieTeK. Cette période marquait le début des consoles numériques, un tournant dans le monde de l’audio. « Nous étions trois ingénieurs du son au début de l’ère des consoles numériques. On s’est dit qu’il y avait un créneau et nous avons monté une structure pour proposer des régies de tournée qui tiennent dans des tour vans, destinées aux artistes émergents », se remémore Cédric. Avec une première acquisition de consoles Digico, marque alors méconnue, RegieTeK a pris des risques calculés pour offrir des solutions innovantes.

Regis Casu et Cédric Duminy.

Les débuts furent modestes, mais rapidement la qualité et l’originalité des solutions proposées ont permis à RegieTeK de se faire un nom. En 2006, l’entreprise déménage à Tremblay-en-France (93), gagnant en espace et en indépendance. Les investissements se multiplient, touchant des domaines connexes comme la lumière en 2009 avec la création de RegieTeK Lumière. « Nous avons décidé d’ouvrir une branche lumière et commencé à investir pour proposer des services complets aux salles de spectacle et aux tournées », explique Cédric. Cinq sociétés viendront ainsi compléter l’offre, réparties dans neuf agences, et six associés sont aujourd’hui à la tête du groupe. Regis Casu, directeur des opérations ; Cédric Duminy, directeur financier ; Gaëtan Delmotte, à la direction commerciale ; Erika Duminy, chargée du staff et du booking des intermittents ; Sébastien Fleury, directeur technique, et Margarita Lopez, aux ressources humaines.

Fusion et croissance

Attardons-nous sur les alliances stratégiques qui constituent aujourd’hui l’offre de RegieTeK.

En 2009, face à une demande croissante de services annexes, la société diversifie ses activités avec l’éclairage de scène et la diffusion vidéo, en proposant également la location de backline en partenariat avec Newloc.

Pendant plus de 10 ans, RegieTeK a aussi collaboré avec MF Audio pour la diffusion sonore, en consacrant ses investissements aux équipements de captation, de mixage et de liaisons sans fil.

L’année 2018 marque une transformation majeure avec la fusion de MF Audio et la reprise de Newloc. Ce double mouvement inscrit l’entreprise dans une nouvelle ère, qui s’étend désormais sur plusieurs agences à travers la France.

« Nous avons dû nous restructurer en termes de gestion informatique pour intégrer cet aspect multi-agence et avons déménagé à Gonesse pour regrouper toutes les structures », précise Cédric.

En 2020, Twelve in a Box devient leur partenaire technique pour le sud de la France. Cette société de prestation technique de la région de Montpellier propose un accompagnement dans des projets de sonorisation, d’éclairage, de vidéo, de structure scénique et de distribution électrique.

En 2021 ce sont les Studios Hocco qui viennent compléter l’offre. Situés à Vitry-sur-Seine (94), ils ont été créés dans les années 1980. Ils accueillent les artistes et les émissions de télévisions en préparation, respectivement, de leurs tournées et de leurs tournages. Hocco est également prestataire Backline pour les salles de spectacles parisiennes, les productions et les médias. Leur parc d’instruments de musique vient renforcer l’offre sur le plan national.

En 2022, Backline et Pianos rejoint le réseau d’agences et devient Newloc Lyon. En 2023 c’est B@ckline Rental qui rejoint l’aventure. Cette expansion rapide témoigne de la capacité de RegieTeK à saisir les opportunités et à s’adapter aux nouvelles demandes du marché.