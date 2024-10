Studio et plateforme de lien artistique et technique

Contigu aux locaux de Ze Shop implantés à Saint-Paul sur l’île de la Réunion, Up Stage est un service de Stage OI prenant la forme d’un espace polyvalent de 240 m2 destiné à s’adapter à de multiples besoins allant de la production audiovisuelle à la préparation de prestations, de l’organisation de réunion à celle de formations.

Certains se souviennent peut-être de l’époque dite Covid ? Annulation des concerts et des événements publics, limitation des contacts sociaux… nombreuses sont les entreprises de prestation qui cherchent alors des solutions pour conserver une forme d’activité. Dès lors, la création de studios de captation permettant de produire des contenus pour une diffusion en ligne fait florès.

La Réunion ne fait pas exception.

Ian Henderson, le patron de Stage OI, et ses équipes, n’ont pas l’intention de rester les deux pieds dans la même savate deux doigts*. La suite, c’est Ian Henderson lui-même qui nous la raconte.

Ian Henderson : Up Stage est le fruit d’une double opportunité. Celle du temps disponible en période Covid d’une part, celle de la libération de locaux contigus à notre boutique Ze Shop d’autre part. Nous avons conjugué ces deux circonstances pour réfléchir en équipe sur le possible agencement des 240 m2 disponibles en vue de répondre aux besoins du moment en termes de studio de captation, lieu de production de clips vidéo, de tournage de pubs et court métrages…

En fait, à la fin de la période Covid, alors que nous avions recommencé les projets et chantiers extérieurs à un rythme soutenu, le site n’était pas complètement achevé. Sa vocation initiale focalisée sur le studio de streaming s’est vite étendue à une polyvalence liée à l’ensemble des activités de Stage OI. Au final, le lieu comprend le plateau de tournage multimédia, mais sa polyvalence s’est étendue avec une salle de 100 m2 destinée à des sessions organisées par Jeudi Formation, un studio photo ainsi que trois bureaux à l’étage, auxquels s’ajoute une pièce aveugle polyvalente qui sert soit de bureau de production, soit de salle de préproduction, pour des encodages Wysiwyg ou Vectorworks par exemple.Avec le changement de la conjoncture et le retour à un fonctionnement normal de prestataire, Up Stage est aujourd’hui beaucoup utilisé par les équipes du groupe pour des préparations, des tests, de l’entretien… en fait, en plus de sa disponibilité pour les projets multimédia, le site permet de répondre à une multitude de besoins techniques de l’univers de la prestation et de l’intégration.

Le studio

Il prend la forme d’une boîte noire climatisée proposant un plateau de 160 m2 utiles, avec un accès direct par une ouverture sur le parking extérieur. Le lieu est équipé de rideaux acoustiques pour mater le son ainsi que d’un grill motorisé. La puissance électrique disponible permet de répondre à tout besoin d’éclairage. Un chromakey courbe de 18 m linéaires sur 4 m de hauteur peut être utilisé en blanc et éclairé par une teinte au choix via de la LED, ou peint en vert.

Une loge est attenante, ainsi qu’un espace HMC (habillage, maquillage, coiffure) et des bureaux de production.

L’ensemble du parc de matériel de stage OI, en termes de son, d’éclairage, de backline, de vidéo et de scénographie, est aussi mobilisable. Mais le client peut aussi demander le lieu nu, sans matériel, et l’équiper avec son propre kit.