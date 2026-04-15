sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Reprise du DIS

15 Avr 2026 | News Son, Non classé

DIS CFPTS INA

Cette année, le CFPTS reprend le Diplôme d’Ingénierie Sonore, spécialité sonorisation, créé en 2014 par l’INA. Ce diplôme correspond à une troisième année de spécialisation destinée à des profils déjà formés aux métiers du son. L’INA a recentré ses activités sur l’audiovisuel, laissant la spécialité sonorisation au CFPTS, partenaire de longue date.

Ce transfert s’appuie sur l’expérience du CFPTS dans les techniques du spectacle vivant et de l’événementiel. La formation sera proposée dès l’automne 2026, avec des contenus, des intervenants et des partenariats déjà établis. Les apprenants bénéficieront d’équipements récents et d’un environnement pédagogique adapté aux exigences du secteur. Les candidatures sont ouvertes du 2 mars au 4 mai 2026, avec un niveau Bac+2 requis dans les métiers du son.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...