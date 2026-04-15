Cette année, le CFPTS reprend le Diplôme d’Ingénierie Sonore, spécialité sonorisation, créé en 2014 par l’INA. Ce diplôme correspond à une troisième année de spécialisation destinée à des profils déjà formés aux métiers du son. L’INA a recentré ses activités sur l’audiovisuel, laissant la spécialité sonorisation au CFPTS, partenaire de longue date.

Ce transfert s’appuie sur l’expérience du CFPTS dans les techniques du spectacle vivant et de l’événementiel. La formation sera proposée dès l’automne 2026, avec des contenus, des intervenants et des partenariats déjà établis. Les apprenants bénéficieront d’équipements récents et d’un environnement pédagogique adapté aux exigences du secteur. Les candidatures sont ouvertes du 2 mars au 4 mai 2026, avec un niveau Bac+2 requis dans les métiers du son.