Réseau numérique DANTE

Les solutions technologiques au service du son comme de l’image ont été initialement imaginées analogiques et sont longtemps restées exclusivement basées sur ce principe. À partir de l’arrivée des premiers ordinateurs « abordables » dans les années 1990, il a ensuite suffi de quelques décennies pour que la quasi-intégralité du matériel utilisé bascule en numérique. Et c’est dès le début du XXIe siècle que sont apparues les premières solutions opérationnelles de transfert de données entre équipements via des formats réseaux numériques multiplexés.

À quand le tout numérique ?

À l’instar d’un célèbre village gaulois, seuls de rares équipements échappent encore aujourd’hui à l’invasion du numérique.

Un multipaire cuivre analogique tel que ceux utilisés depuis les origines de la sonorisation professionnelle, qui remontent aux années 1970.

À l’origine de la chaîne audio, les micros de prise de son. Ils restent à ce jour basés sur des technologies imaginées à la fin du XIXe siècle, et exploitées en captation depuis plus de cent ans. Si des recherches existent dans le domaine depuis des décennies, aucun Géo Trouvetou n’a à ce jour réussi à produire un micro sans transducteur électroacoustique, qui délivrerait directement sous forme numérique un son de qualité suffisante.

L’étage de préamplification, pour augmenter le niveau du signal électrique alimentant la chaîne audio, reste également requis dans la plupart des cas, et nécessairement analogique.