Réseau numérique DANTE

Le réseau CobraNet se propose de transférer 64 canaux audio non compressés, à une fréquence d’échantillonnage pouvant atteindre 96 kHz et une quantification allant jusqu’à 24 bits. Il utilise un câble en paires torsadées Cat5 ou la fibre optique. Le transfert des données audio peut cohabiter avec d’autres informations. Des principes et caractéristiques loin d’être en retard sur leur temps puisqu’on les retrouve aujourd’hui dans de nombreuses déclinaisons de réseaux audio-over-Ethernet.

Le format a été initialement établi en collaboration avec le fabricant QSC Audio, qui en a équipé sa série de produits RAVE. Le CobraNet a ensuite été intégré, de série ou en option via des cartes à insérer dans des slots, dans une multitude de produits audio professionnels au sein des catalogues de la plupart des marques majeures.

Dans la lancée du CobraNet, de nombreux autres protocoles ont vu le jour. Ils s’appellent EtherSound, Optocore, RockNet… et certains d’entre eux sont encore utilisés aujourd’hui pour leurs qualités, adaptées à certains besoins spécifiques.

Dante, le réseau audio-over-Ethernet démocratisé

C’est à Sydney, en Australie, qu’une petite équipe d’ingénieurs, qui imaginait de nouvelles technologies pour Motorola Research Labs, voit son laboratoire fermé en 2003 par la maison mère. Passionnés de musique et persuadés qu’ils peuvent contribuer à créer une solution réseau audio différente, ils bâtissent leur projet et obtiennent le soutien du National Information and Communications Technology of Australia (NICTA), un institut de recherche gouvernemental dont l’objectif est de créer des technologies innovantes soutenant la croissance de l’industrie en Australie.

En 2006, la société Audinate, filiale du NICTA, présente son propre protocole nommé Dante, pour Digital Audio Network Through Ethernet, ce qui signifie réseau audionumérique via Ethernet.

Les atouts que le protocole souhaite mettre en avant se focalisent sur la qualité de synchronisation des données et la faible latence de transmission. Des paramètres fondamentaux dans l’univers de l’audio professionnel numérique.

Dolby adopte le Dante

En 2008, l’équipe reçoit un soutien de choix avec Dolby Labs. Le Dolby Lake Processor devient le premier périphérique audio professionnel équipé en Dante. Audinate ouvre son siège social aux États-Unis, à Portland, dans l’Oregon, ce qui marque le point de départ d’une période de forte croissance pour l’entreprise.

La technologie va se voir implantée sur des événements tels que les Jeux olympiques d’hiver de Vancouver, les Journées mondiales de la jeunesse de Sydney, ou encore le concert du jubilé de la reine d’Angleterre à Londres. Le Dante équipe également plusieurs grands stades à travers le monde.