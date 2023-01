Réseau numérique DANTE #3

Historiquement, les techniciens déployaient de longs câbles analogiques, encombrants et lourds, dédiés à un seul type de signal et branchés en point à point entre deux appareils. Chaque modification de distribution était lourde, souvent coûteuse, et demandait une intervention physique de l’équipe. Toutes ces liaisons analogiques induisaient souvent des buzz, du bruit et une altération du signal au fur et à mesure que les distances augmentaient.

Pour palier ces différentes difficultés, l’objectif de tout réseau est d’assurer le brassage et le transfert, sous forme numérique, des multiples informations et signaux nécessaires au sein d’une prestation. Il peut s’agir de données correspondant à des signaux tels que du son, mais aussi d’informations de commande ou de contrôle. Toutes ces données vont pouvoir circuler entre les différents points du réseau et être exploitées par les processeurs concernés.

Le réseau permet donc avant tout une simplification drastique du câblage. Là où, dans une configuration sans réseau, se côtoient des paires de modulation et des câbles de formats les plus divers pour faire transiter en point à point tous les signaux utiles, une infrastructure réseau encapsule toutes ces données.

Elles circulent ensuite dans les « tuyaux », qui peuvent être de différents formats. Câbles en paires torsadées de cuivre au format Ethernet, ou encore fibres optiques. Quoi qu’il en soit, des formats de liaison légers, robustes et facile à déployer.

Deuxième atout important de ces réseaux, la capacité à transférer les données sur des longueurs importantes, et ce sans aucune dégradation. Ce que l’on ne peut pas réaliser en analogique.

Un troisième atout, et pas des moindre, la faculté avec un réseau numérique de modifier à tout moment et aujourd’hui de façon rapide et intuitive, le patch de distribution des signaux. Une opération qui se réalise sur des interfaces de commande, sans avoir généralement à changer quoi que ce soit du câblage physique.

Un quatrième avantage pour faire bonne mesure, l’évolutivité du réseau, qui permet d’ajouter à tout instant de nouveaux appareils par simple ajout d’une liaison vers un port libre ou un switch.

Quels types d’appareils peut-on connecter au réseau Dante ?

Le modèle économique d’Audinate, le développeur de la plateforme, consiste principalement à vendre aux fabricants de matériel audiovisuel tiers qui souhaitent implanter un port Dante à un appareil, un module électronique dédié et adapté à leurs besoins.

Sous forme de puces ou de cartes « plug and play », ces modules Dante se nomment Ultimo, Broadway, Brooklyn, IP Core… et leurs capacités d’entrée sorties vont de 2 x 2 à 256 x 256 suivant les références. Elles se distinguent aussi en termes de capacité de fréquence d’échantillonnage, de temps de latence… comme le détaille le tableau ci-dessous.

Il existe donc des solutions Dante pour tous les formats, du modeste adaptateur à monocanal jusqu’aux solutions aux capacités très étendues.