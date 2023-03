Réseau numérique DANTE #4

L’application Dante Controller permet, à l’aide de simples clics dans les cases de la matrice, de réaliser toute connexion logique entre les émetteurs (transmitters) et les récepteurs (receivers) connectés au réseau.

Réseau et patch virtuel

L’un des intérêts majeurs d’une distribution par réseau audio est celui de l’indépendance entre la topologie et le patch des liaisons.

Autrement dit, il est possible de relier au réseau les différents appareils de la configuration en ne tenant compte que de la seule logique de disposition physique sur le lieu de l’événement. Une fois cela réalisé, on agit sur l’interface de programmation de la matrice du réseau pour décider de l’architecture de la distribution.

Il est possible de préparer à l’avance sa configuration, puis de modifier en temps réel, suivant les évolutions des demandes ou les extensions du système, la distribution de l’ensemble des signaux sans toucher à quoi que ce soit des liaisons physiques. Une facilité autant utile pour l’évolution de spectacles que dans le cas de systèmes installés, qu’il est possible de faire évoluer sans tirer de nouveaux câbles.

Nous reviendrons bien entendu en détail sur ces capacités de configuration et contrôle du réseau Dante via les différentes applications mises à disposition des utilisateurs par Audinate.

Les topologies

Il existe diverses façons d’imaginer l’architecture d’un réseau. La plus simple consiste à chaîner les appareils entre eux (fig. 1).

Mais ce choix présente plusieurs inconvénients. Le principal étant qu’en cas de panne d’un élément de la chaîne, le réseau se trouve séparé en deux parties qui ne communiquent plus.

La topologie en boucle, également appelée en anneau (fig. 2), consiste en une chaîne bouclée sur elle-même. Si l’un des maillons défaille, la liaison entre les autres appareils est préservée et le système continue de fonctionner.

Familière des installations informatiques, la topologie en étoile (fig. 3) permet d’optimiser les ressources du réseau. Le centre des étoiles se voit doté de ressources importantes pour gérer la densité du cumul du trafic tandis que les extrémités ne mobilisent que peu de ressources. Ce type de réseau est aussi très modulaire. De nouvelles branches peuvent être ajoutées facilement en tout point d’une architecture existante.