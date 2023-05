Réseau numérique DANTE #6

EP 6 Mise en œuvre

Il est temps de mettre en œuvre notre réseau DANTE. Pour détailler l’exploitation, nous avons choisi de nous baser sur une configuration qui, bien que simple, permet néanmoins d’aborder la diversité des utilisations de ce réseau. Nous allons procéder étape par étape, à partir des souhaits d’exploitation de notre client et jusqu’à la livraison de la solution clé en main.

Le projet

Le cahier des charges imaginaire sur lequel nous allons nous baser est défini par le document ci-contre (fig.1). Il s’agit d’imaginer une configuration qui réponde aux besoins d’une zone commerciale accueillant du public et désirant pouvoir généralement diffuser de la musique, mis aussi accueillir des régies déportées pour des animations. Dans ce cas, une liaison d’intercom doit exister entre la régie et le PC.

Le client souhaite recycler un certain nombre d’équipements dont il dispose sur site, à savoir un lecteur de média, des enceintes de monitoring et des enceintes mobiles de diffusion. L’ensemble de ce matériel est équipé d’entrées ou sorties analogiques.

Certaines autres informations nous permettent de faire des choix. La mention qui indique la possibilité de relier une régie DANTE à l’installation en cas de besoin tout d’abord. Nous devons donc prévoir au moins une passerelle DANTE, ce qui tombe à point nommé puisque c’est le sujet de notre dossier.

Nous lisons d’autre part que l’installation sera principalement utilisée par des non techniciens. Il n’est pas imaginable de prévoir dans le PC une console de mixage par exemple, faisons simple.

Le synoptique

Nos différentes investigations nous mènent à définir un synoptique de principe, que nous articulons autour du réseau DANTE (fig.2). L’idée est de faire remonter dans le réseau l’ensemble des sources que sont le lecteur de média et le microphone, et distribuer les signaux vers les points de diffusion, à savoir les enceintes de monitoring de la régie et celles du système de diffusion.

Ce principe de distribution a été réalisé en parallèle d’une recherche de produits assurant les fonctions souhaitées. Nous avons ainsi sollicité certains fabricants de matériel disposant d’un port DANTE et avons choisi les équipements ci-dessous.



Micro Audio-Technica ATND8677a

En attendant les micros de scène directement équipés d’un port DANTE, les micros à sortie DANTE existent déjà pour de la conférence. L’Audio-Technica ATND8677a est une embase équipée en entrée d’une XLR et en sortie d’un port DANTE avec connexion RJ45 et qui assure aussi l’alimentation en POE. Destiné principalement à la conférence, on peut directement y brancher un col de cygne. Différents types et longueurs sont disponibles chez Audio-Technica. Mais rien n’empêche d’utiliser cette embase pour tout autre micro et dans d’autres situations, pour les annonces ou l’intercom en live par exemple. D’autant que l’embase dispose d’une touche lumineuse de prise de parole très ergonomique. Il existe aussi une déclinaison PZM, avec micro intégré.