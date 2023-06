Réseau numérique DANTE #7

EP 7 : Dante Controller

Fourni gratuitement par Audinate, ce logiciel téléchargeable sur le site du développeur permet de configurer les chemins des signaux ainsi que divers paramètres de fonctionnement. Compatible avec tous les produits DANTE disponibles sur le marché, l’application propose une interface utilisateur sous forme de matrice de routage des canaux, associée à divers onglets de paramétrage, de la latence et de la synchronisation par exemple.

Dante Controller assure la détection automatique des appareils connectés au réseau DANTE, de leurs noms, du nombre de canaux, de la fréquence d’échantillonnage (en kHz) et de la quantification du signal (en bits).

Seul le matériel d’exploitation figure sur l’application. Les switchs et injecteurs PoE sont invisibles. L’un des premiers atouts du DANTE est de proposer une interface utilisateur focalisée sur les informations concrètes et utiles.

Des informations en temps réel sur la santé du réseau sont essentielles pour bien comprendre et maintenir ses performances. Audinate a développé une suite complète d’outils de diagnostic intégrée à Dante Controller, offrant une visibilité sur l’état du réseau grâce à des fonctionnalités telles que la surveillance de la latence, la surveillance de l’horloge, le rapport d’erreurs de paquets d’informations et l’usage de bande passante.

Avant d’ouvrir Dante Controller, un dernier coup d’œil sur la topologie de notre installation (fig.1).

Fig. 1

Power on

Pour réaliser en conditions réelles notre réseau, nous avons sollicité Philip Blandin, régisseur général de l’Écrin, situé à Talant (21). Avec sa générosité habituelle, il nous a ouvert la régie de la grande salle, où nous nous sommes installés.

Une fois notre réseau câblé, il est temps de le mettre sous tension. Tout plein de LEDs jaunes et vertes se mettent à clignoter, c’est bon signe. Ouvrons l’application Dante Controller (fig.2), que nous avons installée sur un Mac Book Pro tournant avec MacOS 10.12.6 (Dante Controller est aussi disponible pour PC bien entendu).

Fig. 2



Comme prévu, l’application détecte automatiquement les appareils connectés. Nous retrouvons notre micro ATND8677, notre interface Neutrik NA2-DPRO et l’ampli Audac AMP203.

Mise à jour des logiciels

Une précaution intéressante consiste à vérifier que les firmwares des appareils reliés sont à jour. La manipulation se réalise directement dans Dante Controller via l’onglet Dante Updater. Cette fonction très pratique permet une gestion centralisée des mises à jour des logiciels de l’appareil et de l’interface DANTE. L’utilitaire assure une grande efficacité dans la procédure. Dans notre cas, les trois appareils reliés nécessitaient des mises à jour (fig.3). Nous les avons réalisées comme il est possible de le voir dans les colonnes 6 à 9 du tableau.