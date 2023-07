Réseau numérique DANTE #8

EP 8 : Relier une régie d’accueil

Un micro, un lecteur de médias, un ampli pour le monitoring et deux enceintes actives, les besoins nécessaires au lieu sont très simples. Il aurait été tout à fait possible de prévoir une configuration sans recourir à aucun réseau. Mais dans notre cahier des charges, il était demandé de prévoir l’accueil possible d’une régie extérieure en DANTE. Nous avons donc profité de l’occasion pour basculer l’ensemble du site en DANTE. Et nous allons accueillir notre première console extérieure.

Nous avons prévu sur le site trois points permettant à un appareil doté d’un port DANTE de se relier (fig.01). Plusieurs fabricants proposent des embases Ethernet de qualité touring. Robustes, elles peuvent s’installer dans des boîtiers muraux et il est possible de les doter de bouchons de protection.

Fig. 1

Chacun de ces ports Ethernet est directement relié au switch implanté en régie pour le brassage des données.

La console que nous allons relier à notre réseau est une Yamaha CL5. Le choix de cette marque n’est pas anodin. Au début des années 2010, la marque de consoles japonaise décide en effet, pour sa série CL3 qui sera mise sur le marché sous peu, d’adopter le réseau DANTE comme format de transfert des données entre les différents maillons de la chaîne, boîtiers de scènes, consoles et autres périphériques.

À l’époque, l’offre en solutions réseaux audionumériques est vaste et surtout très diverse dans les formats et options, mais aussi souvent complexe en ce qui concerne la configuration.

Créé en 2006, DANTE a eu le mérite d’imaginer un écosystème qui se distinguait en permettant une exploitation accessible à tous. Et le fait que Yamaha adopte le format pour ses CL, qui seront un succès planétaire, a définitivement installé DANTE comme le format incontournable. Deux ans seulement après la sortie des CL, plus de 170 marques audio proposaient des produits avec un port réseau DANTE. The winner takes all comme on dit de l’autre côté de l’Atlantique !

Dès que nous relions la console à notre réseau, elle apparaît parmi les appareils disponibles. Ses entrées figurent en « Receivers » et ses sorties coté « Transmitters » (fig.02). Aucune manipulation particulière autre que le branchement du câble Ethernet n’a été nécessaire pour en arriver là.

Comme nous l’avions fait avec nos autres périphériques, nous pourrions renommer les différentes entrées et sorties de la console. On comprend bien l’intérêt de cela quand une console est utilisée plusieurs fois pour un même spectacle, en tournée par exemple. L’entrée 1 pourrait s’appeler « Kick », la deux « Snare », et ainsi de suite.