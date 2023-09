Réseau numérique DANTE #9

Formations et certifications

La maîtrise de toute technologie passe par un apprentissage qui peut prendre diverses formes. Si le « compagnonnage » consistant à acquérir des compétences en observant les pratiques des plus expérimentés que soi est une réalité historique de nos métiers, l’exploitation optimale des nouvelles technologies passe de plus en plus par des démarches de formation à proprement parler. C’est ce que propose Audinate, mais aussi divers organismes de formation spécialisés.

Le programme de certification Audinate DANTE

La page officielle Audinate

Il offre aux concepteurs de systèmes, aux techniciens d’exploitation et aux autres acteurs du secteur un moyen simple de se familiariser avec DANTE grâce à une formation progressive et approfondie. Le programme de certification comporte actuellement trois niveaux et un cours optionnel consacrés à DANTE AV, mais l’objectif est d’ajouter dans l’avenir des modules de spécialisation.

Au cours des cinq dernières années, les certifications DANTE ont été reconnues comme des compétences essentielles dans l’industrie audiovisuelle. Audinate met aujourd’hui à jour le programme de certification afin d’inclure les tendances évolutives du secteur ainsi que les nouvelles fonctionnalités de DANTE qui ont vu le jour après la création du programme.

Par la validation progressive des niveaux, le programme permet aussi à chacun d’afficher son niveau de compétence. Ces validations génèrent des crédits CTS RU Avixa, pour votre visibilité internationale.

Les apprentissages se déroulent principalement en ligne et en anglais. Au cours de certains salons internationaux, Audinate est présent pour assurer des formations en présentiel. Audinate prévoit aussi des sessions en ligne dans d’autres langues que l’anglais, telles que l’allemand, l’espagnol, l’italien, le chinois et le portugais.

On trouve en ligne des transpositions en français des programmes, sans qu’il ne soit toujours possible d’identifier qui les a réellement produits.

Il est aussi possible de se rapprocher des centres de formation hexagonaux, en prévoyant le budget nécessaire.

Audinate organise en ligne des formations dans divers langages, mais pas en français à notre connaissance.

La certification DANTE niveau 1

Cette étape est une forme d’initiation à la plateforme DANTE. Elle permet d’acquérir des connaissances fondamentales sur l’audio numérique, sur les adresses réseau et la manière d’utiliser le Dante Controller. Ces connaissances sont suffisantes pour faire fonctionner un système DANTE en mode cascade ou avec un seul switch réseau.

Dans la « deuxième édition », les nouveautés sont :

comprendre les différentes normes PoE,

les bases de la vidéo pour les équipes informatiques et audio,

utiliser DANTE AV sur un réseau DANTE,

utiliser les écrans du contrôleur DANTE pour résoudre les problèmes.

Pour obtenir la certification de niveau 1, vous devez suivre le cours proposé en ligne et passer l’examen en ligne.

La certification DANTE niveau 2

Cette deuxième étape propose une explication plus approfondie de la manière de créer des réseaux plus vastes. Ce cours offre un aperçu de la bande passante utilisée, de la façon de la gérer, de l’optimisation de base

et des paramètres sur lesquels agir si vous souhaitez vous synchroniser sur une horloge externe. Le niveau 2 est utile lorsque l’on travaille sur des systèmes qui impliquent plusieurs switchs réseau.

Ce qui est nouveau dans la « deuxième édition » :