DIMATEC importe et distribue de grandes marques mondiales de matériel d’éclairage et d’accessoires pour les prises de vues de cinéma, télévision, vidéo, photo, le spectacle vivant, l’évènementiel et l’architectural.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Responsable Commercial Nord.

Missions :

· Développer et gérer le portefeuille client

· Promouvoir et commercialiser les produits et marques distribuées par DIMATEC

· Recueillir les informations et les besoins du territoire et réaliser des reporting mensuels

Profil recherché :

· Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome

· Vous avez acquis une solide expérience dans l’éclairage évènementiel et le spectacle vivant

· Vous avez la fibre commerciale et le sens du relationnel

· Vous savez répondre avec précision aux besoins des clients

Nombreux avantages : salaire très attractif, primes, véhicule de fonction…

Poste itinérant (CDI), rattaché à notre siège social basé à GRIGNY (91)

Si vous êtes en quête de nouvelles opportunités et prêt à relever de nouveaux challenges au sein d’une équipe dynamique, envoyez votre CV par email :

info@dimatec.net