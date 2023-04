Algam Entreprises (division du Groupe Algam) est une structure devenue incontournable dans la distribution d’équipement audio professionnel, de vidéo et d’éclairage. Articulée autour de divisions spécialisées, elle est entièrement dédiée aux prestataires, sociétés de location ainsi qu’aux intégrateurs audiovisuels de France. S’appuyant sur une expérience significative dans la distribution et dans le développement de marques, Algam Entreprises représente aujourd’hui un catalogue à la fois dense et cohérent en parfaite résonance avec les besoins du marché.

Dans le cadre du développement de son activité, Algam Entreprises recherche un(e) responsable commercial(e) Audio Vidéo

Votre mission :

Rattaché(e) à la direction commerciale ALGAM Entreprises, votre mission comprend aussi bien la prospection de nouveaux comptes que le suivi et le développement de clients existants · Vous êtes garant(e) de l’atteinte des objectifs commerciaux fixés pour le secteur géographique qui vous est attribué.

Votre profil :

De formation commerciale Bac+2 minimum, vous justifiez d’une expérience confirmée dans une fonction similaire · Vous connaissez le marché de l’installation audio et ses différents acteurs · Mobile et disponible, vous avez de grandes qualités de contact et un sens aigu du service client · Vous êtes persévérant(e), autonome et avez le goût de la négociation.

Rémunération : selon profil et expérience · Démarrage : dès que possible. Candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir par email sur recrutement@algam.net