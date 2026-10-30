Afin de renforcer son équipe, Algam Enterprise recherche un(e) :

Responsable Commercial(e) INTEGRATION Paris IDF

Votre mission :

Rattaché(e) à la direction commerciale Algam Enterprise Intégration, votre mission comprend aussi bien la prospection de nouveaux comptes que le suivi et le développement de clients intégrateurs existants.

Vous comprenez les besoins spécifiques du monde de l’Audiovisuel et proposez des solutions adaptées aux différents marchés verticaux. Vous assurez la présentation de nos produits et élaborez des propositions commerciales personnalisées. Tout au long de la relation, vous garantissez la satisfaction client et la tenue des engagements.

Vous êtes garant(e) de l’atteinte des objectifs commerciaux fixés.

Votre profil :

De formation commerciale Bac+2 minimum, vous justifiez d’une expérience confirmée dans une fonction similaire de développement, d’animation et de gestion de réseaux d’intégrateurs en France.

Vous maitrisez le marché de l’intégration Audiovisuelle et ses différents acteurs (clients, concurrence, constructeurs…). Vos connaissances dans les infrastructures informatiques, réseaux et les solutions IT sont appréciées.

Vous savez piloter des cycles de vente longs (cadrage besoin, qualification, validation budgétaire, contractualisation…).

Disponible et mobile pour des déplacements fréquents en Ile de France et ponctuellement en province, vous avez de grandes qualités de contact et un sens aigu du service client.

Persévérant(e), autonome, vous avez le goût de la négociation.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise où il fait bon vivre, des projets passionnants, un environnement de travail stimulant et une équipe bienveillante ?

Nous vous offrons :

Une formation individuelle et un accompagnement spécifique à nos méthodes de travail

Une prime d’intéressement et participation

Un CSE proposant de multiples avantages

La possibilité d’acheter du matériel dans nos catalogues à des prix très attractifs

Envoyez-nous vite votre candidature !

Rémunération : selon profil et expérience

Démarrage : dès que possible

Contrat : CDI

Zone géographique : Paris et IDF

Envie de postuler ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@algam.net