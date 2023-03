Dans le cadre de la forte évolution de la marque en France, Robe Lighting recherche pour sa filiale française basée à Villepinte un :

Responsable Gestionnaire de Stock & Relation Client SAV

Missions

Sous la responsabilité du responsable SAV et du DAF vos missions principales seront :

Accueil téléphonique SAV · Gestion des devis, commandes et factures des pièces détachées clients & SAV · Gestion des commandes pièces détachées auprès de l’usine et fournisseurs externes · Gestion de prêt de matériel · Suivi des commandes (délais et reporting) auprès des clients et des équipes de vente · Préparation, organisation & approvisionnement du stock · Suivi logistique & transport (de la réception usine à la livraison clients) · Suivi des règlements Pièces détachées & SAV · Optimisation des process existants.

Vous serez en contact direct avec les clients, commerciaux et fournisseurs pour apporter support et assistance téléphonique.

Profil

Connaissances techniques en éclairage Entertainment · Expérience de magasinier et/ou gestionnaire de stock · Bon relationnel en général (fournisseurs, clients, interne) · Anglais technique obligatoire · Maitrise de l’outil informatique (pack office, logiciel de gestion de stock) · Le sens du relationnel, l’esprit d’équipe, l’envie d’apprendre et la curiosité sont des critères importants. Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre, CV, + prétentions) à Robe Lighting France, ZI Paris Nord II – Bât Euler, 33 Rue des Vanesses, 93420 Villepinte à l’attention de Bruno Garros ou par email à l’adresse : bruno.garros@robelighting.fr