CSI AUDIOVISUEL recrute son ou sa Responsable Marketing & Communication

Distributeur professionnel de solutions audiovisuelles, CSI AUDIOVISUEL renforce son pôle Communication et Marketing et ouvre le poste de Responsable Marketing & Communication, rattaché à la Direction Générale.

CSI AUDIOVISUEL entend accélérer sa dynamique commerciale et consolider la relation avec les marques internationales qu’elle distribue en France. Le futur ou la future responsable aura pour mission de définir et de déployer la stratégie marketing et communication de l’entreprise, tout en gardant une forte implication opérationnelle.

Son périmètre couvrira le plan marketing annuel et son budget, la génération de leads et les campagnes d’acquisition, ainsi que le pilotage de HubSpot au quotidien (segmentation, workflows, automatisations, reporting). Interlocuteur marketing privilégié des marques partenaires, il ou elle construira avec elles les plans d’activation : lancements produits, campagnes, contenus et opérations commerciales. Le poste inclut également la stratégie de présence sur les salons professionnels, notamment SATIS, JTSE et PAVS, de la préparation jusqu’à la mesure du retour sur investissement.

Au sein du pôle, le ou la responsable travaillera en coordination avec l’Infographiste, assurera le management d’un(e) alternant(e) et pilotera les agences digitales partenaires, en lien étroit avec les équipes Commerce et Technique.

Le profil recherché

CSI AUDIOVISUEL recherche un profil senior et « hands-on », doté d’une expérience confirmée en marketing B2B, idéalement acquise dans la distribution, les technologies, l’audiovisuel ou les produits techniques. Une parfaite maîtrise de HubSpot et un anglais professionnel courant à bilingue sont indispensables, de même qu’une expérience concrète de la relation avec des marques internationales.

Pour candidater

Poste en CDI, basé à Montévrain (77), à pourvoir dès que possible.

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à smezerette@csi-france.com, en précisant la référence « Responsable Marketing & Communication – CSI AUDIOVISUEL ».