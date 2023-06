Responsable ventes audio Freevox et Arbiter

Après une longue expérience dans la vente au détail (sono, musique), un peu d’intégration et pas mal de commercial, Alain Rhode a rejoint l’équipe Freevox/Arbiter depuis le 1er février 2022 à l’occasion de la mise en place de l’équipe commerciale audio en tant que chargé d’affaires Sud-Est. Afin d’accélérer le développement de la partie audio, mieux accompagner leurs clients et être au plus proche de l’équipe commerciale,

Alain est maintenant responsable des ventes Audio Freevox/Arbiter pour l’ensemble de la France. Vous pouvez le contacter par téléphone au 06 99 04 42 93 ou par mail arhode@csi-audiovisuel.com