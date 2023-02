Ressources Intellivox JBL

Le défi du concepteur de système de sonorisation est de trouver la solution au rapport élevé entre son direct et son réverbéré, maximisant le son qui arrive directement à l’auditeur, tout en réduisant l’énergie sonore provenant des surfaces réfléchissantes. Les produits Intellivox permettent de contrôler le modèle de directivité verticale et de diriger le son là où vous le souhaitez. La technologie DDS (Digital Directivity Synthesis) de JBL va bien au-delà et permet de contrôler entièrement la couverture du champ proche et du champ lointain, créant ainsi un faisceau vertical asymétrique adapté à votre application. ■