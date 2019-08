RETOUR AUX SOURCES

Les Caves de Courchevel est un club emblématique récemment rénové, à l’image de ses premières années d’existence. Il bénéficie d’une installation réalisée par Eurosono, avec des écrans LED Starwall qui habillent trois colonnes et l’arrière de la régie DJ, ainsi que 60 mini-projecteurs F1 Kolor qui mettent en lumière l’intégralité du club, dont l’atmosphère est contrôlé par une machine à brouillard Base Hazer Pro de Hazebase. Le pilotage des effets visuels se fait via un clavier et une interface MIDI iConnectMIDI4+ de iConnectivity. Réalisé par l’équipe intégration du groupe, cette installation est une renaissance, en lumière comme en vidéo !■