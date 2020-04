Retour sur l’Industry Talk d’Adam Hall Group

Que représente la crise mondiale liée au coronavirus pour le secteur de la technique pour l’événementiel ? Quels sont les effets des restrictions massives pour les fabricants, les distributeurs et les prestataires de services ? Quels défis, mais aussi quelles opportunités leur réserve l’avenir ? Voici les questions essentielles abordées lors de la table ronde Industry Talk d’Adam Hall Group. Les huit participants ont discuté pendant près de 90 minutes au cours d’une visioconférence diffusée le 31 mars à 10 heures sur www.event.tech et suivie par plus de 1700 internautes. La conclusion de cette table ronde d’experts internationaux : We Will Get Through This Together.

Adam Hall Group a organisé la manifestation Industry Talk en réaction à l’évolution mondiale de la situation liée au coronavirus COVID-19. Au cours de ce débat animé par Marcel Courth, rédacteur en chef, Publisher Production Partner et Publisher Professional Technology & Live Communication Unit, ainsi que par Alexander Pietschmann, CEO d’Adam Hall Group, les invités suivants, entre autres, ont discuté des mesures les plus urgentes à l’heure actuelle et des moyens envisageables pour sortir de la crise : Nico Ubenauf, CEO de satis&fy, Marcus Pohl, directeur général d’ISDV & IGVW et Joe Lamond, président et CEO de NAMM.

« Aucun secteur n’a été touché aussi tôt par les effets de la crise liée au coronavirus que le secteur de l’événementiel. »

Pas d’événements, pas de concerts, pas de conférences, pas de salons : le secteur de l’événementiel est touché par les effets de la crise liée au coronavirus au niveau mondial. Les prestataires de techniques pour l’événementiel accusent notamment des pertes de chiffre d’affaires allant jusqu’à 100 %. À ce propos, Nico Ubenauf a d’abord souligné l’importante solidarité qui existe au sein du secteur : « Aucun secteur ne survivrait à un arrêt complet des activités pendant plusieurs mois. C’est pourquoi nous nous sommes associés très tôt à d’autres sociétés pour agir. Nous voulons agir de manière proactive et ne pas nous contenter de subir les mesures, même justifiées et importantes. »

Marcus Pohl, de l’ISDV, a fait état entre autres d’une vaste enquête menée auprès des prestataires de techniques pour l’événementiel et d’autres acteurs du secteur. Sur la seule période de février/mars, plus de 12 000 événements ont ainsi été annulés, soit une perte de quelque 30 000 jours de travail pour les prestataires indépendants impliqués.

« La situation s’est complètement inversée »

En tant que fabricant de matériel technique pour l’événementiel, Marcus Graser, CEO de Clay Paky, est confronté à des restrictions et des difficultés massives en Italie : « Dans un premier temps, nous espérons pouvoir reprendre la production tôt ou tard et connaître un certain retour à la normale de la chaîne d’approvisionnement. Il y a peu, tous les regards inquiets étaient encore tournés vers la Chine. Désormais, la situation s’est complètement inversée et nous assistons à des perturbations croissantes de la demande en Europe. »

Si les méthodes et les processus traditionnels s’effondrent (temporairement), il convient d’explorer de nouvelles options. Nico Ubenauf, l’un des chefs de file, avec satis&fy, des événements diffusés en live stream, a apporté la précision suivante : « On peut mettre à profit cette période pour mettre en place de nouveaux projets et processus. De plus, les gens seront très demandeurs de concerts et d’événements une fois les mesures de sécurité levées. Parallèlement, les diffusions en live stream vont encore gagner du terrain et pourraient à l’avenir constituer une alternative économique pour des événements de premier ordre. »

Joe Lamond, président et CEO du NAMM Show, a finalement formulé un espoir très concret et fondamental : « Cette situation conduira peut-être nos gouvernements à mettre davantage l’accent sur les individus à l’avenir (indépendants, salariés et autres), et plus particulièrement sur les acteurs de notre secteur qui, année après année, rendent tous ces événements possibles. »

Aperçu des participants à l’Industry Talk d’Adam Hall :

Marcel Courth (animateur) : rédacteur en chef et Publisher Production Partner (Editor-in-Chief), Publisher Professional Technolgy & Live Communication Unit (Ebner Media Group)

Marcus Pohl : CEO d’ISDV & d’IGVW

Nico Ubenauf : CEO de satis&fy

Joe Lamond : Président & CEO de NAMM

Luca Lastrucci : CEO / co-fondateur de Powersoft

Marcus Graser : CEO de Clay Paky

Simon Kropp : Rédacteur en chef d’Event Rookie

Alexander Pietschmann (hôte) : CEO d’Adam Hall Group

Si vous avez manqué la table ronde Industry Talk d’Adam Hall, vous pouvez accéder à l’événement dans son intégralité sur www.event.tech. ■