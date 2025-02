Les deux premiers modèles sont l’Edge 210M bi-amplifié et l’Edge 210Mx avec crossover passif. Les deux modèles utilisent deux transducteurs LF de 10’’ avec double bobine mobile Tetracoil. L’unique haut-parleur de compression HF au néodyme de 1,4’’ de l’Edge possède une bobine mobile de 2,4’’ de diamètre, chargée par un guide d’ondes en ABS 70°x 50° imprimé en 3D pour une meilleure résistance à l’effet larsen et une couverture cohérente sur tout le plan d’écoute. Le baffle est en contreplaqué de bouleau intégrant une paire d’évents accordés pour des performances accrues en basses fréquences et une distorsion ultra-faible. Les Edge 210M et 210Mx atteignent un niveau de pression acoustique maximal de 135 dB.