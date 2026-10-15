La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 modifie temporairement le calendrier prévu par la réforme des retraites de 2023. À compter du 1er septembre 2026, certaines générations pourront ainsi partir à la retraite un peu plus tôt que ce qui était initialement prévu.

La progression de l’âge légal vers 64 ans, ainsi que l’augmentation de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein, sont suspendues jusqu’en 2028. Cette mesure concerne principalement les personnes nées entre 1964 et 1968. L’âge légal de 64 ans, qui devait s’appliquer dès la génération 1968, concernera finalement les personnes nées à partir de 1969.

Concrètement, les personnes nées en 1964 pourront partir à la retraite à partir de 62 ans et 9 mois, à condition de justifier de 170 trimestres pour bénéficier du taux plein. Pour la génération 1965, une distinction est faite selon la date de naissance. Les personnes nées entre le 1er janvier et le 31 mars 1965 pourront partir à 62 ans et 9 mois, avec 170 trimestres requis.

Celles nées entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 pourront faire valoir leurs droits à partir de 63 ans, avec une durée d’assurance fixée à 171 trimestres.Les personnes nées en 1966 pourront partir à 63 ans et 3 mois et devront totaliser 172 trimestres.

Pour celles nées en 1967, l’âge légal sera fixé à 63 ans et 6 mois, avec également 172 trimestres. Enfin, les personnes nées en 1968 pourront prendre leur retraite à partir de 63 ans et 9 mois, sous réserve de réunir 172 trimestres. La suspension du calendrier de la réforme concerne aussi les personnes nées entre 1964 et 1968 qui peuvent prétendre au dispositif « carrière longue ». Ainsi, les assurés ayant commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans, peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un départ anticipé.

Pendant la période de suspension, les règles applicables sont également aménagées. L’âge auquel ils pourront effectivement partir à la retraite dépendra notamment de leur âge au début de leur activité professionnelle et de la durée d’assurance acquise. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er septembre 2026.