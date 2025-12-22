À l’ISE 2026 à Barcelone, Lawo présentera ses infrastructures IP et ses solutions logicielles pour le Pro-AV, incluant la gamme de consoles mc² et la plateforme HOME avec ses applications de traitement audio et vidéo. Les nouveautés portent sur des configurations convergées hébergeant HOME et ses apps sur une même machine, une puissance de traitement accrue, ainsi que des outils de contrôle et d’automatisation pour l’opéra et le théâtre via l’intégration de systèmes tiers. L’offre couvre le mixage, la conversion de formats, le multiviewing, la correction colorimétrique et le transcodage de flux IP. La passerelle .edge pour la conversion et le traitement SDI/IP sera également présentée.