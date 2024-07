Pour renouveler ses cabines d’insert, RFI a choisi l’architecture DHD, spécialité d’Eurocom. Les cœurs de ces consoles peuvent gérer jusqu’à quatre consoles virtuelles, permettant à une seule unité de contrôler trois ou quatre cabines. RFI a opté pour la TX2, facilitant la connexion de jack TRRS, en vue de créer des inserts téléphoniques via smartphone (Whatsapp, etc). Combiné à un multi I/O, cette solution offre la possibilité de brancher facilement tous les équipements nécessaires. Les journalistes peuvent ainsi travailler de manière autonome dans des cabines bien équipées. La personnalisation simple et efficace de la TX2 élimine le besoin de formation intensive et réduit le risque de modifications involontaires.