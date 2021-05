RIEDEL BOLERO À L’OPÉRA DE LILLE

Exploitant la technologie sans fil DECT (transmission dans la bande des 1,9 GHz et technologie brevetée ADR – Advanced DECT Receiver, qui réduit la sensibilité de l’installation aux réflexions), le système de communication Bolero permet des liaisons audio pleine bande de haute qualité. Vingt boîtiers ceinture ont été déployés et sept antennes connectées en anneau assurent une couverture complète de l’opéra. Le site n’étant pas maillé en câbles réseau, l’interface Riedel NSA-002A est utilisée pour le transport bidirectionnel des signaux audio en RJ45. Chaque boîtier Bolero peut embarquer jusqu’à six canaux, qui peuvent être répartis dans des groupes. ■