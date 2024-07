Riedel Communications a récemment développé une application logicielle d’interconnexion intelligente entre sa solution sans fil Bolero Standalone et la gamme Partyline numérique PunQtum.

Ces deux univers, sans-fil et filaire, convergent au sein d’un même réseau IP, permettant le partage de six partylines par station PunQtum Q210P, tout en incluant la remontée des données PunQtum (noms, notifications, etc.) vers la page Web Bolero. Cette intégration permet le déploiement d’un système intercom de haute qualité mutualisant les avantages du sans-fil et du filaire sans interface hardware tout en profitant d’une infrastructure réseau commune.