Après avoir passé en revue les moyens essentiels de protection des techniciens en contact avec l’électricité, intéressons-nous aux décharges électrostatiques, un phénomène électrique capable de dégrader voire de détruire les composants électroniques de nos machines. Voyons dans quelles situations on peut les craindre, et comment s’en prémunir ?

Nous avons tous pu faire l’expérience de l’électrostatisme. Par exemple par temps sec l’été, lorsque qu’une décharge intervient quand nous saisissons la poignée d’un véhicule stationné et isolé de la terre par ses pneus. La tension générée peut atteindre 3 500 V. Or, des composants sensibles peuvent être endommagés dès une valeur de 50 V.

La tension électrostatique est accumulée par le corps humain. Par exemple celui du technicien qui s’apprête à ouvrir un équipement pour intervenir sur son électronique. Le sigle ESD, pour electrostatic discharge, que l’on traduit en français DES, désigne un contexte sensible aux charges électrostatiques.

Le phénomène de décharge électrostatique que nous redoutons est un soudain et momentané passage de courant électrique entre deux objets possédant des potentiels électriques différents, via un processus de séparation des champs magnétiques.

Dans les environnements de fabrication ou de manipulation de composants électroniques sensibles, les décharges électrostatiques engendrées peuvent être fatales pour le matériel. Il s’agit ici en l’espèce de protéger les machines manipulées plus que l’humain.

Dans un atelier de fabrication ou de maintenance électronique, chaque paillasse doit être équipée d’une solution de mise à la terre du corps du technicien. S’il existe des sièges répondant aux normes ESD, l’accessoire le plus fréquent est assurément le bracelet antistatique. Enserrant le poignet, il dispose d’un conducteur qu’il faut relier à la terre pour évacuer le potentiel d’électricité statique que le corps peut contenir.

Facteurs aggravant

Plus une personne est isolée du sol, moins l’électricité statique générée et accumulée dans son corps peut se dissiper dans la terre, et plus la surcharge électrostatique peut donc être importante. De même, plus l’air est sec et froid, plus la charge électrostatique du corps humain sera importante.

La norme ESD

La norme ESD a pour principaux objectifs la protection des composants électroniques sensibles ainsi que la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de détérioration causés par les décharges électrostatiques.

Elle permet aussi d’établir des pratiques de travail sécurisées dans les industries sensibles à l’ESD. L’Afnor la définit dans les normes NF EN 61340-5-1 et NF EN 61340-5-2, qui visent différentes étapes de la production.

Elle permet de garantir une dissipation des charges électrostatique par différents axes.