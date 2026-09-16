En 1976 s’est déroulée l’unique édition du festival Riviera 76, organisé par Michael Lang – qui fut à l’initiative de Woodstock, et avec notamment à l’affiche Joe Cocker, Betty Davis et Magma. Un festival dont un film devait être tiré, mais qui a fini dans le chaos et dont les images et le son avaient été perdus. Ils dormaient en fait dans la cave d’un immeuble parisien. Christophe Duchiron a exhumé ces pépites, retrouvé des acteurs de l’événement et réalisé un documentaire où se mêlent flower power, flamboyance et décadence d’artistes, mafia, utopie et magie d’un moment gravé à tout jamais chez les participants. Véritable saga à rebondissements, ce documentaire est disponible ici : https://www.france.tv/documentaires/documentaires-art-et-culture/8707995-riviera-76-le-woodstock-oublie.html