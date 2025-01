L’édition anniversaire de la Fireface 802 FS conserve les mêmes caractéristiques, notamment ses 60 canaux d’entrée/sortie et sa faible latence. Elle inclut le logiciel de mixage TotalMix FX de RME, pour une gestion avancée du routage et des effets. Ce modèle AE se distingue par un design exclusif et limité, avec une élégante finition noire.