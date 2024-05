Robe Lighting a acquis la société australienne LSC Control Systems PTY. L’intégration des systèmes de distribution d’énergie (PD) de LSC au sein de Robe Business était parfaitement logique après l’achat du fabricant de consoles Avolites en septembre de l’année dernière, a expliqué Josef Valchar, PDG de Robe. « Nous sommes ravis de cette opportunité. Elle nous permettra d’offrir les meilleures solutions complètes d’éclairage et de contrôle clés en main à nos clients dans tous les secteurs. » Outre la diversification, cette opération permet également à Robe de disposer d’une base de production en Australie, en plus de ses installations en Europe centrale et au Royaume-Uni.