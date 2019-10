ROBE AU ELECTROBEACH MUSIC FESTIVAL

L’EMF (Event Made In France) s’est tenu comme chaque année au Barcarès (66). Les artistes, David Guetta, Kungs, et bien d’autres, étaient répartis sur trois espaces scéniques (structure : Magnum) : la Mainstage (plutôt orientée EDM), la Technostage et la scène Hardstyle. La lumière et tout le système son ont été fournis par la société Concept Group. Giglam était en charge du « stage design » et du « light design ». Sur la Mainstage : 130 Mega Pointe et six BMFL WashBeam ; sur la Technostage : deux BMFL Blade, 70 Mega Pointe et 70 Spiider ; sur la Hardstyle : du Mega Pointe et du LEDbeam150. ■