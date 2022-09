Robe au Festival de Cannes

Dans le cadre du Festival de Cannes, une soirée RP pour une marque de mode a été organisée via la société Aquila Event Cannes, à l’aide d’un kit de projecteurs et barres de LEDs Robe Lighting composé de Tetra2, LEDBeam 150 et MegaPointe. Sur cette opération, Aquila Event Cannes a accompagné l’équipe d’Hydra Design pour la production technique, avec la fourniture d’un groupe électrogène sur remorque, de la distribution électrique, des moyens techniques son et lumière et du personnel pour la mise en œuvre et l’exploitation du kit. ■