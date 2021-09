ROBE AU PARLEMENT EUROPÉEN

L’inauguration de la CoFoE (conférence sur le futur de l’Europe) s’est déroulée dans les locaux du Parlement européen de Strasbourg. Le designer belge Dimi Theuwissen a mis en lumière l’événement, qui se déroulait sans public, avec pour mission de le dynamiser. Plus de 200 asservis Robe, de référence Spiider, Tetra2 et LEDBeam 150 ont été déployés. Le matériel d’éclairage a été fourni par la société belge Splendid, et l’encodage a été réalisé par Stijn Vanholzaets pour The Creative Factory. Les quatre-vingt-dix minutes de l’événement, émaillées d’interventions du violoniste Renaud Capuçon et du quatuor belge Karski, ont été diffusées en direct en streaming. ■