Robe au Plasa 2023

A l’occasion du salon PLASA à l’Olympia de Londres, du 3 au 5 septembre, Robe Lignting présentera ses nouveautés sur les stands A70 et C28. Anolis et Artistic Licence présenteront leurs propres innovations dans des espaces dédiés.

iFORTE LTX WB

Wash beam à LED longue portée, le iFORTE LTX WB est équipé du moteur interne iSE-TE 1000W XP (Xtra Performance) LED TRANSFERABLE ENGINE de Robe, il offre une luminosité de 335 000 Lux à 5. La technologie TRANSFERABLE ENGINE promet durabilité et performance du moteur sur le long terme, avec une garantie de 4 ans / 20 000 heures. L’iFORTE LTX WB crée des effets visuels à l’aide d’un faisceau puissant et d’une lentille frontale de 245 mm.

Le projecteur est également doté d’une fonctionnalité WashBeam et propose trois modes de zoom : le mode optique standard pour une couverture de 3,5° à 55°, un mode Follow Spot de 2° à 55° et un mode Follow Spot « longue portée » produisant un angle ultra serré de 0,8° à 2° pour des faisceaux nets sans perte d’intensité malgré les distances de projection.

FORTE Fresnel et FORTE PC

Les FORTE Fresnel et FORTE PC de Robe Lighting (photo d’illustration – qui intègrent eux aussi la technologie TRANSFERABLE ENGINE) conviendront à diverses applications. Avec un zoom étendu (6° à 61° pour le Fresnel, 5,5° à 62° pour le PC), ils assurent une couverture uniforme, comparable à un projecteur fresnel traditionnel de 2,5 kW. Équipés du moteur LED Robe TE 1 000W XP émettant à 6 700 K, ils génèrent une sortie de 90 200 lumens, avec plus de 41 000 lumens en frontale.

Les moteurs à auto-référence et capture de données, remplaçables en cinq minutes, sont conçus et brevetés par Robe, avec une durabilité des LEDs de 50 000 heures L70/B50 et une garantie de 4 ans / 20 000 heures.

Le système de mélange CMJ fait la promesse de transitions de couleur douces, et de pastels subtils aux saturations vives. Deux roues de couleurs, filtres CRI 80 et 90, et une plage de température ajustable de 3 000 à 6 700 K assurent une gamme complète de nuances chromatiques.

« The Power of imagination »

Robe révélera également le premier spectacle de sa nouvelle trilogie présentée lors des salons, astucieusement intitulée « The Power of Imagination ». Cette performance réunira trois artistes sur scène dans un récit élaboré par la marque, promettant une expérience exploitant toutes les dernières technologies de la marque. Le spectacle sera présenté cinq fois par jour pendant les deux premiers jours et quatre fois le dernier jour.

Ce show de lumière mettra en avant différents produits de la gamme Robe tels que l’iPAINTE, l’iESPRITE, le T1, le T11, une série de projecteurs PC et Fresnel, les LEDBeam 350, les Tetra2 et TetraX, les Spikie+, l’iBeam350, l’iSpiider, ainsi que le bain de pieds FOOTSIE et le système de suivi à distance RoboSpot.

Anolis

Anolis, la marque d’éclairage LED architecturale de Robe, présentera ses gammes CalummaTM, AmbianeTM et EminereTM au Stand C28. Les projecteurs Calumma M & S offrent des optiques asymétriques conçues pour l’éclairage public et routier, optimisant l’efficacité et réduisant les reflets gênants. La gamme Ambiane SP s’agrandit avec des versions « downlight » et Pendant, offrant une lumière homogène, une gradation 18 bits et une gestion TV green +/-. L’Ambiane SP16 Pendant Remote, est adaptée aux applications dotées de plafonds bas, et sera également en démonstration sur le stand.

Artistic Licence Faisant partie du groupe Robe, la marque exposera sa technologie de contrôle d’éclairage au Stand C28, avec des passerelles, des répartiteurs et des solutions réseau innovantes. Au même stand, MDG présentera leur gamme de machines à fumée, tandis que Robe mettra en avant theONE et Ice Fog Q dans un spectacle en direct.