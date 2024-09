Lors du salon PLASA 2024 à Londres, Robe présente plusieurs projecteurs imaginés, testés et conçus dans ses usines de fabrication en Europe. Rendez-vous sur le Stand A70 pour les découvrir dans un live show : « The Fifth Dimension », qui se tiendra cinq fois par jour.

iFORTE Fresnel

Ce projecteur Fresnel est le plus puissant de la série « iSeries », avec une conception étanche IP65, il s’adapte aux conditions extérieures difficiles. Il est doté du moteur Transferable Engine « IP65 » : disponible en deux versions brevetées, XP pour « eXtreme Performance » et HCF pour « High Colour Fidelity », permettant un remplacement rapide et économique et une adaptation à l’évolution continue des LED. Il dispose d’un système de mélange des couleurs CMJ : deux roues de couleur et un CTO variable de 3 000 à 6 700 K, offrant une large gamme de couleurs, et des teintes saturées aux pastels. Le zoom motorisé 10:1 offre une plage de zoom de 6° à 61°, et le module de couteaux breveté PLANO4 permet un contrôle du faisceau avec quatre couteaux positionnables individuellement et une rotation du système complet de +/- 60°.

PAINTE Fresnel

Une solution compacte et silencieuse, adaptée à toutes les applications sur courte et moyenne portée dans le spectacle vivant et l’événementiel, le théâtre, les plateaux de télévision, ou l’installation fixe, maintenant disponible en version Fresnel. Parmi les caractéristiques principales on retrouve le moteur TE (il est possible de choisir entre le moteur HP – High Performance et le moteur HCF – High Colour Fidelity), le mélange avancé des couleurs CMJ (palette de couleurs étendue, une roue avec neuf couleurs dichroïques et CTO variable), un zoom motorisé 8.3:1 (plage de 6° à 50°, diamètre de la lentille Fresnel de 150mm), et équipé de la technologie AirLOC pour prolonger la durée de vie des optiques et Cpulse pour un fonctionnement sans flickering pour les caméras HD et UHD.

SVOPATT

Inspiré par l’artiste et scénographe tchèque Josef Svoboda, le SVOPATT est un luminaire polyvalent capable de créer des effets dynamiques avec plusieurs faisceaux lumineux pour des effets visuels puissants. Il est doté de neuf modules contenant chacun 7 x 40W LED multichips RVBB, et un stroboscope central de 200W, un zoom motorisé de 3,8° à 50° pour des faisceaux serrés ou larges, avec rotation continue, de la technologie de revêtement de lentille RLCT garantissant des optiques plus propres et plus durables. Il est compatible avec divers modes et protocoles incluant ArtNet et sACN pour une cartographie facile des pixels, le mélange des couleurs RVB ou CMYJ, un CCT variable et une bibliothèque de couleurs préprogrammées DataSwatch.

SVB1

Voici un luminaire polyvalent et compact offrant des effets variés, des faisceaux Beam et Wash avec une rotation continue du pan et du tilt. Il est équipé de LEDs individuelles de 40W RVBB (sept cellules plus un pixel central avec un module LED stroboscopique RVBB et un module LED blanc de 200W). Le zoom motorisé de 3,8° à 50° permet d’ajuster les faisceaux beam et wash, le mélange des couleurs RVB ou CMJ offre plus de flexibilité pour diverses applications. Il est compatible avec les protocoles ArtNet et sACN, technologie REAP et communicateur Ethernet Epass.