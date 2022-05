Robe éclaire le Belgian Golden Shoe Awards

Le Belgian Golden Shoe Awards (« Soulier d’Or » en français) récompense chaque année les meilleur.e.s joueuses et joueurs du championnat belge de football. L’événement a été mis en lumière en 2021 par Thomas Boets avec 162 asservis de chez Robe Lighting (50 T1 Profile, 60 LEDBeam 150, 40 Pointe et 12 Spiider). Les appareils ont été fournis par le prestataire Lust for Live. Diffusé en direct sur la chaîne de télévision nationale VTM, le Soulier d’Or 2021 a été décerné à l’attaquant du KRC Genk Paul Onuachu, qui devient le premier Nigérian à recevoir cette distinction, et la milieu de terrain de l’Olympique lyonnais, Janice Cayman. ■