ROBE ET DEELITE EVENEMENTS À LOURDES

Pour les fêtes de fin d’année, la ville de Lourdes (Hautes-Pyrénées) a illuminé ses bâtiments. Deelite Evenements a choisi six Robe iPointe pour éclairer quatre lieux, lesquels ont tous bénéficié de la même installation. Deux iPointe ont été utilisés pour éclairer et projeter des formes sur le château fort de la ville. Deux projecteurs ont été placés devant les halles, un autre pour illuminer le palais des congrès et un dernier pour la face avant de la mairie. D’un point de vue créatif, l’idée était d’avoir une capacité de mouvements pour donner vie aux bâtiments et de recréer l’ambiance des fêtes de Noël à l’aide de gobos. Un Divine 72 a éclairé le sommet de la tour du château (côté jardin) et un Divine 160 a été utilisé pour mettre la pierre en valeur. ■