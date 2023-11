Robe expose au Satis

Pour la première fois, la marque Robe Lighting expose au salon Satis en présentant une sélection de sa gamme de projecteurs dédiés au marché du broadcast et de la télévision. Parmi eux, retrouvez le T1 Profile, le LEDBeam 150/350 et la découpe T11 équipée de tous ses accessoires.

La T11 est un projecteur polyvalent doté de nombreuses fonctionnalités et adapté aux exigences des studios de télévision. Utilisable comme une découpe LED, elle est également capable de se transformer en poursuite, Fresnel, PC martelé, soft-box, et floodlight grâce à une large gamme d’accessoires. Ce projecteur comprend un système optique complexe avec des lentilles ajustables manuellement et un système de couteaux inspiré des projecteurs asservis. Il dispose également d’un emplacement pour des accessoires internes et peut accueillir différentes sources LED, y compris RVBAL, blanc jour, blanc chaud et blanc variable.

Robe présentera également le iFORTE issu de sa gamme de projecteurs IP65 « iSeries », ainsi que le dernier né, le Holypatt. L’équipe de Robe Lighting France vous donne rendez-vous, le 15 & 16 novembre, Dock Pullman à Saint-Denis, Stand A25.