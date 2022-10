Robe fait l’acquisition de Artistic Licence

Robe a acquis Artistic Licence, concepteur et fabricant de solutions de contrôle d’éclairage et créateur d’Art-Net. Pour Josef Valchar, PDG de Robe Lighting s.r.o., « cette opération permet d’intégrer au catalogue des produits qui complètent notre production et ajoutera de la valeur aux ventes réalisées à travers notre réseau de distribution mondial ». ■