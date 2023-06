Robe Footsie

Le Footsie IP65 de Robe Lighting est un bain de pied LED polyvalent conçu pour éclairer les artistes de la tête aux pieds. Disponible en deux tailles, il propose une source à LEDs blanc chaud et un blanc variable ou une source RVBB pour des couleurs variées. Le Spread et les filtres de diffusion Medium et Wide offrent un contrôle précis du flux. La technologie NFC permet l’accès aux fonctions de configuration et de diagnostic via une application mobile. BluMark, un voyant LED bleu à faible intensité, délimite les bords de scène en toute sécurité. Refroidi par convection, il convient à diverses productions intérieures et extérieures.