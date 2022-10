Robe, gamme T11

Les T11 Profile, Fresnel et PC sont tous équipés de la source interchangeable LEDs MSL-T 350 W, produisant 16 700 lm avec un rendement exceptionnel, garantissant la cohérence des couleurs, du contrôle et des réponses avec l’ensemble de la gamme T. Le T11 offre toutes les fonctionnalités, la flexibilité et les performances demandées par les projets les plus exigeants. Avec des lentilles à changement rapide, un SuperZoom de 5 à 50 degrés et le concept TE unique de Robe, le T11 permet d’économiser du temps et de l’argent, et rationalise l’exploitation. Le T11 Profile MFS, pour Manual Follow Spot (photo), complète la gamme en offrant une solution de poursuite pratique, flexible, entièrement fonctionnelle et compacte. ■